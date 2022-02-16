دراسة: مشكلة في العين مرتبطة بصحة الدماغ والمشاكل المعرفية

2022/02/16 | 10:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقترحت دراسة جديدة وجود رابط بين مشكلة في العين وصحة دماغ الإنسان في منتصف العمر، وهي مشكلة مرتبطة أيضا بالأداء المعرفي، بحسب العلماء.وأشارت الدراسة إلى أن ترقق شبكية العين، وهي عبارة عن نسيج حساس جدا للضوء يبطن الجزء الخلفي من العين، مرتبط بالأداء المعرفي للإنسان في منتصف العمر.وعلى الرغم من الحاجة إلى […]

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