2022/02/16 | 10:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله يصل الى نيويورك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/16 | 10:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله يصل الى نيويورك) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله يصل الى نيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).