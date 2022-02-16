المبعوث الأممي لليمن يطرح خطة لإنهاء الحرب:

2022/02/16 | 10:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في إحاطة أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، أن هناك طريقة للخروج من الحرب، وأكد أنه يعمل الآن على تطوير إطار عمل سيحدد خطته للمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة.

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