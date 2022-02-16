2022/02/16 | 10:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت الإعلامية الأردنية ناديا الزعبي على شائعة "فيديو المطل"، موضحة أنها كانت في أول يوم تصوير لبرنامج جديد، وفوجئت عقب الحلقة الأولى بعشرات المكالمات الواردة إلى هاتفها، التي تنبهها إلى وجود مقطع مسيء مزعوم لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن.. إعلامية تطلق حملة داعمة لضحايا التحرش بعد "فيديو المطل") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن.. إعلامية تطلق حملة داعمة لضحايا التحرش بعد "فيديو المطل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).