باريس سان جيرمان يلدغ ريال مدريد بهدف قاتل

2022/02/16 | 10:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا قاتلا بهدف دون رد ضد ريال مدريد.وتواجه الفريقان بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب “بارك دي برانس” بالعاصمة الفرنسية.وسجل هدف المباراة الوحيد كيليان مبابي في الدقيقة 94.ووضع البي أس جي قدمًا في الدور ربع النهائي، قبل مواجهة الإياب التي ستقام يوم 9 […]

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