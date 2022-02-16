الإطار يحسم موقفه من تشكيل الحكومة مع التيار الصدري دون وجود المالكي

2022/02/16 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الاطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، عن موقفه لذهاب جزءٍ منه مع التيار الصدري لتشكيل الحكومة دون زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بالاضافة الى قضية اختيار شخصية رئيس الجمهورية.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي محمد مهدي البياتي في تصريح لـ( بغداد اليوم)، ان "التيار الصدري لايزال مصرا على دخول جزءٍ من الإطار معه والاستمرار بابعاد دولة القانون عن مشهد تشكيل الحكومة"، مبينا ان "الاطار لازال مصرا على الذهاب كاملا بالمشاركة في تشكيل الحكومة او الذهاب إلى المعارضة".

واضاف ان "الثلث المعطل سيكون له دور اساسي بمنع تسميه رئيس الجمهورية فهم لايستطيعون دون هذا الثلث من انتخاب الرئيس وهذا يعني اننا ذاهبون إلى التوافقيه لكون الطرف الآخر (التيار والديمقراطي والسياده وتقدم) لايمتلكون ثلثي البرلمان الذي يستطيعون به تمشيه الرئيس الذي يحتاج تمريره اكثر من 220 نائبا".

وتابع ان "الاطار معني بمسالة انتخاب رئيس الجمهورية كون الرئيس هو من سيكلف مرشح البيت الشيعي بتشكيل الحكومة المقبلة وهذا يعني ان مسأله اختيار رئيس الجمهورية ليست مرتبطة بطرف دون طرف اخر".

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