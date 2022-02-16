بارزاني يعقد اجتماعاً جديداً في الدوحة (صور)

2022/02/16 | 10:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأربعاء، مع وزير التجارة والصناعة القطري سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وقطر في المجالين التجاري والصناعي.

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وذكر بيان لرئاسة الإقليم، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 شباط 2022)، أن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني التقى في العاصمة القطرية الدوحة وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني".

وجرى في اللقاء، "بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وقطر، ولا سيما في المجالين التجاري والصناعي".

كذلك تم "استعراض فرص تطوير التبادل التجاري بين الجانبين".

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