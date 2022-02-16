وفاة عضو مجلس النواب السابق عادل نوري جراء مضاعفات كورونا

2022/02/16 | 10:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بوفاة

النائب السابق عادل النوري.

وقال المصدر،إن "النائب السابق عن

الاتحاد الاسلامي،قد توفي اليوم بسبب

مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا".

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