2022/02/16 | 10:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aCoQhM3KONI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي وزير التجارة والصناعة القطري) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي وزير التجارة والصناعة القطري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).