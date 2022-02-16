رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي وزير التجارة والصناعة القطري

2022/02/16 | 10:15 - المصدر: حكومة إقليم كردستان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء 16 شباط (فبراير) 2022، وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني.

وجرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وقطر، ولا سيما في المجالين التجاري والصناعي.

كذلك تم استعراض فرص تطوير التبادل التجاري بين الجانبين.

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