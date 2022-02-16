رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع وزير الطاقة القطري

2022/02/16 | 10:17 - المصدر: حكومة إقليم كردستان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 16 شباط (فبراير) 2022، في إطار زيارته إلى دولة قطر، مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي.

وجرى في الاجتماع، التباحث حول تطوير العلاقات بين دولة قطر وإقليم كوردستان، وبالأخص في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، وتعزيز آفاق التعاون بين الجانبين.

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