محلياً.. الدولار مستقر امام الدينار في تعاملات اليوم

2022/02/16 | 10:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت اسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء، استقرارا نسبيا امام الدينار في الاسواق المحلية.وقال مراسل ايرث نيوز، إن أسعار بيع الدولار سجلت اليوم، 148000 دينار لكل 100 دولار.واضاف ان فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147750 ديناراً لكل 100 دولار.يشار الى ان اسعار صرف الدولار تشهد منذ اربعة ايام، استقرارا نسبيا في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محلياً..



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