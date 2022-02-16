بالصور.. أهالي سيد دخيل يقطعون طريقا رئيسيا في ذي قار

2022/02/16 | 10:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ….قطع الاهالي في قضاء سيد دخيل، شرقي محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، الطريق الرئيسي الرابط مه محافظة ميسان احتجاجا على شح المياه في المدينة.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، إن، الاهالي في قضاء سيد دخيل قطعوا الطريق الرئيسي الرابط بين محافظة ذي قار وميسان بسبب شح المياه.وأضاف، ان، قضاء سيد دخيل يتعرض […]

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