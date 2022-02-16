اليوم.. ليفربول يحل ضيفاً ثقيلاً على إنتر ميلان في دوري الأبطال

2022/02/16 | 10:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً اليوم الأربعاء، على إنتر في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال في مواجهة قد تمثل فخاً بالنسبة للإنجليز أمام أفضل فريق في إيطاليا في الوقت الحالي.ويعلم رجال يورغن كلوب جيداً أنهم المرشحون للعبور لكنهم يدركون في نفس الوقت أن إنتر فريق قادر على تقديم المفاجأة، رغم تراجع المستوى الظاهري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



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