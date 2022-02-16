2022/02/16 | 10:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحباط محاولة تلاعب وهدر بالمال العام في منفذ المنذرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/16 | 10:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة تلاعب وهدر بالمال العام في منفذ المنذرية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة تلاعب وهدر بالمال العام في منفذ المنذرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).