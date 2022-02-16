العراق يشارك جلسة في الإستماع البرلمانية بمقر الأمم المتحدة

2022/02/16 | 10:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وصل نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد، الأربعاء، إلى نيويورك للمشاركة في جلسة الإستماع البرلمانية بعنوان (بناء الدعم السياسي والإستجابات الشاملة للتعافي المستدام)، التي ستعقد في مقر الأمم المتحدة يومي 17- 18 شباط 2022.وذكر بيان لمكتب احمد اطلعت عليه /المعلومة/، أن “الزيارة جاءت بناء على دعوة السيد دوراتي باتشيكو رئيس الإتحاد البرلماني […]

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