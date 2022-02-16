سامر سعيد: فارق الامكانيات كان كبيراً مع القوة الجوية

2022/02/16 | 10:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عزى مدرب فريق كرة القدم بنادي سامراء سامر سعيد، سبب خسارة فريقه أمام القوة الجوية إلى فارق الامكانيات أمام فريق “الصقور”.وقال سعيد لـ”ايرث نيوز” إن “نتيجة الخسارة أمام القوة الجوية كانت متوقعة بسبب فارق الامكانيات الكبير بين الفريقين، لان نادي القوة الجوية يمتلك نجوماً ونحن نمتلك لاعبين شباب طموحين”.وأوضح أن “سامراء […]

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