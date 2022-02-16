2022/02/16 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية مكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي، الأربعاء، عن وضع موانع اصطناعية على الحدود العراقية السعودية لمنع تهريب المخدرات.وقال صبحي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “التعاون مع السعودية تمثل بإشراك ضباط من المديرية العامة لمكافحة المخدرات بدورات تدريبية داخل السعودية لرفع كفاءتهم، وتم وضع موانع اصطناعية داخل […]

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