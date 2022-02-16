2022/02/16 | 10:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمانيا مستعدة لاتخاذ قرار موحد مع الغرب بشأن العقوبات ضد روسيا إذا قررت غزو أوكرانيا، حسبما قال مساعد المستشار أولاف شولتز بعد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا مستعدة لاتخاذ قرار بشأن العقوبات ضد روسيا إذا غزت أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا مستعدة لاتخاذ قرار بشأن العقوبات ضد روسيا إذا غزت أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).