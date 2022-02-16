لاجئون أفغان يعلقون احتجاجاتهم في الإمارات بعد وعود بتسريع الإجراءات

2022/02/16 | 10:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف لاجئون أفغان، الثلاثاء، عن تعليق احتجاجات قاموا بها اعتراضا على الأوضاع التي يعيشونها في مركز إيواء لهم في الإمارات، وذلك بعد أيام من محادثات جرت بين مسؤولين محليين في الولايات المتحدة ودول الخليج.

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