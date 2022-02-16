الداخلية تكشف عن تجارة وتعاط للمخدرات في السجون

2022/02/16 | 10:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن تم إلقاء القبض على حالات تتعلق بتجارة وتعاط في السجون والتي تدخل بعدة أساليب أبرزها زيارة أهل وأقارب المحكومين وأيضاً مع بعض حالات الفساد.وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية مكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “حماية السجون من اختصاص دائرة الإصلاح التابعة […]

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