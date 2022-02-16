ماذا ينتظر كردستان اذا لم تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية؟

2022/02/16 | 10:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد الخبير القانوني حيدر الصوفي، الأربعاء، ان قرار المحكمة الاتحادية تضمن إلزام حكومة الإقليم بالتسديد للحكومة الاتحادية الإيرادات النفطية من تاريخ 2004 أي منذ بدء الإنتاج النفطي إلى عام 2012 وهو تاريخ الدعوى، فيما أشار الى أن في حال امتناع الإقليم عن التسديد تتخذ إجراءات أخرى بحقه منها قطع حصته من الموازنة أو قطع […]

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