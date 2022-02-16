ليلى علوي تتصدر مؤشرات البحث بسبب إعادة مشهد

2022/02/16 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

تصدرت الفنانة ليلى علوي، مؤشرات البحث كوكل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما أعادت مشهدا من فيلم حب البنات، داخل المطبخ عند تقديمها حلقة عن عيد الحب، وهي ترتدي نفس الإطلالة التي ظهرت بها منذ 18 عاما، خلال فيلم حب البنات.

وقامت النجمة المصرية المحبوبة بنشر الفيديو عبر حسابيها في تيك توك وإنستغرام.

ويعتبر هذا المشهد من أكثر المشاهد التي أحدثت ضجة في هذ الفيلم الذي قام ببطولته عدد كبير من النجوم مثل أشرف عبد الباقي وأحمد عز وحنان ترك وهنا شيحة، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لسنوات، خاصة خلال الـ"فالانتاين".

وقالت ليلى علوي في المشهد: "مش شرط يكون اللي بنحبهم دول هم بس الحبيب والحبيبة، ممكن يكون الأم، الأب، الأخت، الصديق، الجار، المهم إننا نستمتع بممارسة فعل الحب"، وهو ما كررته عندما أعادت تمثيل نفس المشهد بعد 18 عاماً على حساباتها التواصلية.

وعلق المتابعون على التدوينة بالقول: "بس هي دلوقتي أصغر من ما كانت بـ "18سنة"، "هو الفستان مادقش عليكي"، "ممكن صديق أو صديقة"، "إيه الجمال دا"،"لسه قمر زي مانتي"، "بقت أحلى وأحلى طول عمرها سكر"، "هابي فالانتاينز داي يا صديقة"، "ولا كأنها كبرت"، "الفرق انك هنا أصغر من الفيلم"....



وغيرها من التعليقات.

وظهرت الفنانة ليلى علوي مرتدية نفس الفستان باللون الأسود، مصنوع من قماش الشبك الشفاف، مطبوع عليه قلب كبير باللون الأحمر.

واعتمدت مكياج قوي، ولكن مع اختلاف لون الروج هذه المرة، فكان باللون الأحمر تعبيراً عن عيد الحب، واختارت أن يكون شعرها منسدلا على جانبي كتفيها.

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