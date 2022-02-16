وفد أمني يعقد اجتماعاً في قاعدة عين الأسد.. تعرف على الأسباب

2022/02/16 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، عن وصول وفد أمني إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن "وفداً أمنياً برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري وصل إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار".

وأضافت ان "الوفد التقى بالقيادات الامنية في قاطع عمليات الجزيرة"، مبينة ان "الوفد يضم قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير العمليات المركزية ومدير الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي ومدير عمليات قيادة قوات الحدود".

ولفتت قيادة العمليات في بيانها إلى أن "الوفد عقد اجتماع في مقر قيادة عمليات الجزيرة حيث تم الاستماع الى ايجاز عن العمليات العسكرية والوضع الامني في هذا القاطع".

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