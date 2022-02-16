الحشد الشعبي يفجر مخلفات حربية في بادية النجف

2022/02/16 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن تفجير مخلفات حربية في بادية النجف.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز من اللواء الثاني في الحشد الشعبي والقوات الأمنية فجرت مخلفات حربية في بادية النجف الأشرف"، لافتة الى ان "تلك المخلفات كانت تعرقل رعاة الأغنام والمارة في بادية النجف التي تؤمنها قطعات اللواء".

واضافت ان "اللواء الثاني في الحشد الشعبي يمسك مسافة 155كم في البادية التي تمتد من صحراء كربلاء وصولاً الى بادية السماوة مروراً بالنجف والديوانية".

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