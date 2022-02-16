نائب عن القانون: توافق الكرد يفتح الطريق لاختيار رئيس الوزراء

2022/02/16 | 10:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسين نعمة البطاط، اليوم الاربعاء، عن وجود حوارات وصفها بـ”الجدية” بين الاطراف السياسية لتشكيل الحكومة.وقال البطاط في حديث لوكاة ايرث نيوز، إن “جميع النواب في الكتل السياسية يعملون على المضي بتشكيل حكومة توافقية وطنية قوية تجمع الجميع”.وأضاف نحن “ننتظر من الكرد التوافق على رئيس جمهورية […]

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