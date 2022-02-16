بـ920 مليون دولار.. ايران تعلن استيراد سلع من العراق عبر أرصدتها المجمدة

2022/02/16 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية

الايرانية العراقية المشتركة، اليوم

الأربعاء، استيراد سلع أساسية بقيمة 920

مليون دولار من العراق عبر أرصدة ايران

المجمدة في البلد الجار.

وقال حميد حسيني، أن صادرات

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