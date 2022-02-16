بارزاني يجتمع مجددا في الدوحة..صور

2022/02/16 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور

بارزاني، الأربعاء، مع وزير التجارة

والصناعة القطري سبل تعزيز العلاقات

بين إقليم كردستان وقطر في المجالين

التجاري والصناعي.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم، اليوم، (16

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