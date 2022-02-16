إيران تجتذب استثمارات إماراتية بقيمة 300 مليون دولار

2022/02/16 | 10:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلن رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية علي رضا بيمان باك، الأربعاء، انه تم خلال الاشهر الماضية اجتذاب استثمارات اماراتية بقيمة 300 مليون دولار.وقال بيمان باك في اجتماع امانة مجلس الحوار بین الحكومة والقطاع الخاص الذي عقد في غرفة التجارة الإيرانية، انه “سيتم تعيين ملحق اقتصادي في الامارات خلال العام الجاري، وقال: تم خلال […]

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