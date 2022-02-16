القبض على متهم بالإرهاب والقتل والمخدرات في ذي قار

2022/02/16 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الأربعاء، القبض على متهم بالإرهاب والشروع بالقتل ملقب بــ"الحوكي"، وبحوزته اسلحة ومواد مخدرة في قضاء سوق الشيوخ.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار والمنشآت الفريق قوات خاصة الركن سعد علي عاتي الحربية، تمكنت سرية طوارئ قسم شرطة قضاء سوق الشيوخ باشراف مدير القسم العميد الحقوقي جبار سالم وبكمين محكم تم خلاله استدراج والقبض على المتهم (ع.



ك) الملقب بـ(الحوكي)".

وأضاف البيان، أن "المتهم مطلوب وفق المواد (4 ارهاب) و(405 شروع بالقتل)، والقرار (570) وضبط بحوزته مواد مخدرة وبندقية كلاشنكوف ورمانة هجومية"، مشيراً إلى أنه اتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة".

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