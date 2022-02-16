وفد أمني رفيع يصل قاعد 'عين الاسد' في الانبار – عاجل

2022/02/16 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وفد امني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، الى قاعدة "عين الاسد" في محافظة الانبار.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "وفدا امنيا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة ويضم قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير العمليات المركزية ومدير الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي ومدير عمليات قيادة قوات الحدود وصل الى قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار".

واضاف المصدر ان "الوفد الامني عقد اجتماعا في مقر قيادة عمليات الجزيرة حيث تم الاستماع الى ايجاز عن العمليات العسكرية والوضع الامني في هذا القاطع".

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