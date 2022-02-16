استئناف صلاح الدين تعلن إنشاء محاكم جديدة في ثلاثة أقضية

2022/02/16 | 10:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين – واع - فليح العبيدي

أعلنت محكمة استئناف صلاح الدين، اليوم الأربعاء، عن إنشاء محاكم جديدة في ثلاثة أقضية، فيما حدَّدت أسباب عدم إنشاء محاكم كبيرة.

وقال رئيس المحكمة القاضي عبد مشحن حمدان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "محافظ صلاح الدين عمار جبر وجَّه بإنشاء محاكم جديدة في بعض الأقضية التي مبانيها متضررة، إذ تمَّ تخصيص أربعة مشاريع في الدجيل وبلد وناحية الإسحاقي وبيجي ، فقد وَعَدَ بتخصيص مشاريع لمحكمتين: محكمة سليمان بيك، وآمرلي، و الاقضية التي لا توجد فيها محاكم مبنية حالياً".

وأضاف، أنَّ "تخصيصات مجلس القضاء في الموازنة العامة لا تكفي لإنشاء محاكم كبيرة مثل محكمة استئناف صلاح الدين أو قصر القضاء"، مبيناً، أنَّ "مجلس القضاء يستند بأعمال الترميم والصيانة والتجهيز بالاثات وصيانة الأجهزة الموجودة في المحاكم بشكل مستمر ولا توجد مشاريع متلكئة تخص المحاكم في محافظة صلاح الدين".

وتابع أنه "هناك قسماً من الأبنية تضررت في المحافظة بعد أحداث داعش الإرهابي للعام 2014 وبسبب العمليات الإرهابية والعسكرية ومن ضمن هذه الأبنية بناية محكمة الضلوعية ومحكمة يثرب إذ تمَّ إعمارها من صندوق الإعمار في محافظة".

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