الحلبوسي يتوجه الى مصر للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي

2022/02/16 | 10:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… من المؤمل أن يتوجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى مصر، لرئاسة وفد العراق المشارك في أعمال اجتماعات المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد بالقاهرة غدا الخميس ويستمر يومين، بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية.وستتضمن زيارة الحلبوسي إلى القاهرة حضوره المؤتمر الرابع للبرلمان العربي بمشاركة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي […]

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