2022/02/16 | 11:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cEJSsrLLZK8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور_بارزاني في الدوحة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور_بارزاني في الدوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).