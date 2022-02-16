المحكمة الاتحادية بالعراق تصدر حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان..وبارزاني يرد

2022/02/16 | 11:26 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أصدرت المحكمة الاتحادية ، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، حيث ألزمت الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية و...

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