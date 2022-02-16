2022/02/16 | 11:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن تفجير مخلفات حربية في بادية النجف الأشرف.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "قوة أمنية ومفارز من اللواء الثاني في الحشد الشعبي تمكنت من تفجير مخلفات حربية في بادية النجف الأشرف"، مشيراً إلى أن” تلك المخلفات تعرقل رعاة الأغنام والمارة في بادية النجف التي تؤمنها قطعات اللواء".واضافت، أنَّ "اللواء الثاني في الحشد الشعبي يمسك مسافة 155كم في البادية التي تمتد من صحراء كربلاء وصولاً الى بادية السماوة مروراً بالنجف والديوانية".

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