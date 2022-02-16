2022/02/16 | 11:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف وكيل وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان، كريم سليمان، الأربعاء، عن ارتفاع مناسيب المياه في 3 سدود نتيجة الأمطار والثلوج التي هطلت شمال العراق.وقال سليمان في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الثلوج والأمطار التي سقطت على محافظات الإقليم خلال فصل الشتاء الحالي، رفعت مناسيب المياه بشكل ملحوظ في سدود (دربندخان ودوكان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان: ارتفاع مناسيب المياه في ثلاثة سدود) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان: ارتفاع مناسيب المياه في ثلاثة سدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).