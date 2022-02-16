كركوك تعلن تخصيص 13 ألف قطعة أرض سكنية للشرائح المشمولة

2022/02/16 | 11:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت محافظة كركوك، الأربعاء، عن تخصيص 13 ألف قطعة أرض سكنية للشرائح المشمولة، بينما نسقت مع صندوق الإسكان لتسهيل إجراءات التقديم على القرض.وقال معاون المحافظ علي حمادي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظة ملزمة بالعمل وفق القرار 419 لسنة 2019 بموضوع شمول الشرائح والموظفين بقطع الأراضي السكنية داخل التصميم الأساس للمدينة”، كاشفا […]

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