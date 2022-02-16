2022/02/16 | 11:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ مازح نادي ليفربول، نجمه المصري محمد صلاح، قبيل مواجهة “الريدز” ومضيفه إنتر ميلان، المرتقبة مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.ونشر حساب نادي ليفربول الرسمي باللغة العربية على موقع “تويتر”، تغريدة طريفة مرفقة بصورة لصلاح وهو يضحك أثناء التدريبات وعلق “اضحك تضحك الدنيا”.كما نشر ليفربول صورة أخرى […]

ظهرت المقالة ليفربول يمازح صلاح بعبارة باللغة العربية قبل ملحمة إنتر ميلان أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يمازح صلاح بعبارة باللغة العربية قبل ملحمة إنتر ميلان) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يمازح صلاح بعبارة باللغة العربية قبل ملحمة إنتر ميلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).