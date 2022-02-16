الاتحاد الكردستاني يكشف عن امكانية تغيير مرشحه لرئاسة الجمهورية

2022/02/16 | 11:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، رابحة حمد، اليوم الاربعاء، عن امكانية تغيير مرشح الاتحاد لمنصب رئاسة الجمهورية برهم صالح.وقالت حمد في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “الحوارت بشأن تشكيل الحكومة جارية، والمشكلة ليس فقط مشكلة رئاسة الجمهورية بل المشكلة الاساسية هي تركيبة الحكومة وتحديد شخص كرئيس وزراء”٠ واضافت ان “الكتل الشيعية […]

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