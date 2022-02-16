نائب رئيس مجلس النواب يصل إلى الولايات المتحدة الامريكية

2022/02/16 | 11:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدعوة وجهت إلى رئاسة مجلس النواب العراقي.

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