نائب: إحالة ميناء الفاو للشركة الصينية مطلب شعبي

2022/02/16 | 11:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد عضو مجلس النواب عارف الحمامي، الأربعاء، ان إحالة ميناء الفاو الى الشركة الصينية بات مطلبا شعبيا، فيما انتقد مشروع أنبوب العقبة كونه من المشاريع غير المهمة.وقال الحمامي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوضع في جنوب العراق مزر والاقتصاد منهك والخدمات تكاد تكون معدومة، كما أن الكثير من المناطق تشهد انتشار المخدرات […]

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