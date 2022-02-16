العراق يفتح 373 ملف استرداد أموال وملاحقة مطلوبين

2022/02/16 | 11:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن رئيس “شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية” عضو ائتلاف “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” محمد رحيم الربيعي، الأربعاء، عن تحقيق العراق تقدما في إقامة دعاوى مدنية لاسترداد الأموال في بعض الدول التي سمحت له بذلك عبر فتح 373 ملف استرداد أموال وملاحقة مطلوبين.وقال الربيعي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “اهتمام العراق باسترداد […]

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