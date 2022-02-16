2022/02/16 | 11:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية السعودية أنه تلقى بلاغا عن عرض كائنات فطرية، منها عدد من المفترسات، في أحد المتنزهات الخاصة بمدينة بريدة في منطقة القصيم، وذلك بشكل غير نظامي، مما يعد مخالفة لنظام البيئة ولائحته التنفيذية.

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