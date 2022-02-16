لمعالجة الاختناقات.. نصب محطة كهرباء تحويلة جديدة شرقي ذي قار  

2022/02/16 | 11:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ..كشف قائممقام سيد دخيل حيدر الإبراهيمي ، الأربعاء، عن نصب محطة كهرباء تحويلية متنقلة في قضاء سيد دخيل لمعالجة الاختناقات في شبكات التجهيز في مناطق مركز القضاء.وقال الابراهيمي لـ/المعلومة/، ان ” الكوادر الفنية والهندسية في مديرية كهرباء ذي قار باشرت العمل بنصب محطة كهرباء متنقلة بقدرة 33 ك ف”.وأشار الى […]

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