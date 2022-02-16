منها ارتفاع حرارة هاتفك.. 9 علامات قد تدل على أن جوالك تعرض للاختراق

2022/02/16 | 11:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لشركة "أفاست" المتخصصة ببرامج الأمن السيبراني، ارتفعت عمليات القرصنة على الهاتف، الأمر الذي يعرض البيانات الشخصية للخطر.واختراق الهاتف هي عملية الوصول إلى هاتف ذكي أو اتصالاته أو بياناته دون موافقة.

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