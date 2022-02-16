حتى لا يضيع العقل مع الأرض - سيد القمني

2022/02/16 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيد_القمني الإسرائيليات 2002حتى لا يضيع العقل مع الأرض(١-;-) الردُّ على خطابِ شامير في مدريد١-;-يعنينا هنا أن نؤكِّد، أن كلمة «شامير» التي ألقاها على المُؤتمرِين بمدريد في ٣-;-١-;- -;-/ -;-١-;-٠-;- -;-/ -;-١-;-٩-;-٩-;-١-;-م، تُشكِّل نموذجًا — لا شك — مثاليًّا تمامًا للخطاب الصهيوني عامة بمنطقه ومَحاوره الأساسية؛ فرغم الظروف التي أُلقِيَت فيها كلمة إسر ......





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