عِندما يتحدّث الضمير : قراءة تحتيّة في كتاب - بيني وبين نفسي - للكاتب محمد السعدي . القسم الأول - 3 من 3 - خيرالله سعيد

2022/02/16 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خيرالله_سعيد * عِـندمـا يتحّدث الضمير : د.



خيرالله سـعيد القسم الثالث - 3/3* إن اختبار المبادئ يكون في اللّـحـظات الصعبة وفي المواقف المصيرية، حيث يختبر الإنسان تلك المبادئ في داخلهِ، ويكون في مواجهتها بذاتـه، لمعرفة صدق انتمائه لهـا، وبـأيِّ درجة هـو متمسّـك بها، وهذا الإختبار وقع فيه صاحبنا الكاتب محمد السعدي، حين انطلق من كردستان بمصاحبة تلك " المفرزة الحزبية" المنطلقة من جبال قرد ......





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