تسقط الديكتاتورية ودستورها - تامر خرمه

2022/02/16 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تامر_خرمه بقلم مارتن رالف وسيزار نيتو –مقدمة:الإطاحة بحكم البشير كانت معركة انتصار هامة.



ولكن المعارك دائما مجرد جزء من الحرب، وهذه الحرب ضد الحكومة العسكرية لم تنته بعد.



الدستور الذي صاغته الدكتاتورية التي نصبت عام 1989 تم ترقيعه بالميثاق الدستوري ولكن لم يتغير شيء.



تهدف هذه المقالة إلى إظهار أن النظام القانوني المفروض، أي الميثاق الدستوري الموقع في 4 آب 2019، يعني أن حكم التحالف بين الجيش والم ......





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