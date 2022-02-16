رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي أمير دولة قطر

2022/02/16 | 11:45 - المصدر: حكومة إقليم كردستان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء 16 شباط (فبراير) 2022، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجرى في اللقاء، التباحث حول آخر التطورات والمستجدات في العراق، ولا سيما الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز العلاقات التي تجمع قطر مع العراق وإقليم كوردستان، بما يسهم في تطويرها وتنميتها في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

كذلك اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك.

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